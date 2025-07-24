Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz

Kamuya personel alımında mülakata da değinen Kahveci, yıllardan beri kamuda mülakata karşıyız. Bu duruşumuzu sürdürüyoruz.

Türkiye Kamu-Sen 2026 için yüzde 10, 2027 içinde yine yüzde 10 refah payı istiyor.

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