Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Memurlar.net'i ziyaret etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 16:47, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 16:48
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Memurlar.net'i ziyaret etti.
Toplu sözleşme görüşmelerinde Refah payında ısrarcı olacaklarını dile getirdi.
Türkiye Kamu-Sen 2026 için yüzde 10, 2027 içinde yine yüzde 10 refah payı istiyor.
Kamuya personel alımında mülakata da değinen Kahveci, yıllardan beri kamuda mülakata karşıyız. Bu duruşumuzu sürdürüyoruz.
Türkiye Kamu-Sen'in toplu sözleşme talepleri şu şekilde