Yolsuzluk soruşturmalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, şirketleri için konkordato ilan etti.

Aktaş'ın petrol taşımacılığı yapan şirketi İçkale Taşımacılık için İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıllık kesin mühlet verildi. Şirketin toplam borcunun 2.3 milyar TL olduğu, bu borcun 1.4 milyar TL'sinin bankalara olduğu öğrenildi. Mahkemenin 11 Temmuz'da verdiği karar ile birlikte şirkete yönelik muhtemel haciz işlemleri durdurulmuş oldu.

Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Elif LPG için de İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz tarihinde 2 aylık ek süre verildi. Şirketin borcunun 1.5 milyar TL olduğu kaydedildi.