Batman'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Batman'da düğün dönüşü meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 19:30, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 19:30
Hasankeyf'e düğüne giden aile dönüş yolunda Oğuz köyü yol ayrımında kaza yaptı. Turan T. (32) idaresindeki 43 ACY 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu. Elektrik direğine çarpan otomobil devrildi. Kazada sürücü Turan T., Nurettin T. (56), Miran T. (5) ve Nurettin T. (6) Menfiat Toy (49) ve Vehta Aydemir (58) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Menfiat Toy ve Vehta Aydemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.