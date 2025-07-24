Gölpazarı ve Mudurnu'daki yangınlar kontrol altına alındı

OGM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığı belirtilerek, "Devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.