Fransa, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
KPSS 2025/1 İle En Düşük Puanla Atama Yapılan Lisans Kadroları
KPSS 2025/1 İle En Düşük Puanla Atama Yapılan Lisans Kadroları
Sürveyan Kadroları Boş Kaldı
Sürveyan Kadroları Boş Kaldı
ÖTV Oranları Neden Değişti? Bakanlıktan Açıklama
ÖTV Oranları Neden Değişti? Bakanlıktan Açıklama
İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak
Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
Malatya'da Sabah Saatlerinde 3.6 Şiddetinde Deprem Oldu
Malatya'da Sabah Saatlerinde 3.6 Şiddetinde Deprem Oldu
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı
Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik
Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik
10 orman şehidini son gören ekip lideri konuştu
10 orman şehidini son gören ekip lideri konuştu
Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde
Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde
10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Hiçbir tuzak Terörsüz Türkiye yolundan döndüremez
Erdoğan: Hiçbir tuzak Terörsüz Türkiye yolundan döndüremez
Gök Vatan'da milli güç birliği! Yerli meteor füzesi geliyor
Gök Vatan'da milli güç birliği! Yerli meteor füzesi geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Fransa, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 22:37, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 23:10
Yazdır
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtti.

Derhal ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Macron, "Aynı zamanda Hamas'ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail'i tanıyarak Orta Doğu'da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.

Sorunun çözümü konusunda "başka bir alternatifin olmadığını" kaydeden Macron, "bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları" bulunduğunu söyledi.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber