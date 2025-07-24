Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Şehidinin Babasına Destek Oldu: O Anlar Yürek Burktu

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan ormancılardan Tolunay Kocaman'ın cenazesine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katıldı. Cenaze namazı, bugün Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yer alan Kümbet Köyünde, ikindi namazını müteakip kılındı. Fuat Oktay, cenaze töreninde Kocaman Ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileğinde bulundu. Defin işleminin ardından şehidin tabutuna sarılı olan bayrağı ve fotoğrafını ailesine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefon Görüşmesi

Fuat Oktay, cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak şehidin babası Hüseyin Kocaman ile görüştürdü. Erdoğan, telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze Töreninde Yaşananlar

Fuat Oktay, Kocaman Ailesi'nin acısını paylaştı ve başsağlığı diledi.

Şehidin tabutuna sarılı bayrak ve fotoğraf aileye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.