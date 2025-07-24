Bahçe sulama kavgasında komşusunu öldürdü

Olay, Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Murat Güneş ile komşusu Oktay Altınyurt arasında bahçe sulama nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan yaşanan arbede sırasında Oktay Altunyurt evden aldığı tabanca ile defalarca Güneş'e ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Güneş kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Oktay Altunyurt'u suç aleti ile birlikte gözaltına alırken, sağlık ekipleri Murat Güneş'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Oktay Altunyurt ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.