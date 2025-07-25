Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 vatandaşın 2025 yılı Temmuz ayı zam farkları hesaplara yatırılacak.

Bu kapsamda, hak sahiplerine toplam 12 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler bugün yapılacak.

Emekliler, zam farkı ödemelerini, aylıklarını almakta oldukları banka şubelerinden veya PTT merkezlerinden alabilecek.