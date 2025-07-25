Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 07:27, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 07:42
SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 vatandaşın 2025 yılı Temmuz ayı zam farkları hesaplara yatırılacak.
Bu kapsamda, hak sahiplerine toplam 12 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler bugün yapılacak.
Emekliler, zam farkı ödemelerini, aylıklarını almakta oldukları banka şubelerinden veya PTT merkezlerinden alabilecek.