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Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 2'si ağır 7 yaralı

Diyarbakır'da bir petrol sondaj kuyusunda patlama oldu, ardından yangın çıktı. Patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 07:34, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 07:43
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Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 2'si ağır 7 yaralı

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

Yaralı işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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