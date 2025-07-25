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Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti

Hükümet, kamu işçisine 2025'in ikinci altı ayı için yüzde 16,67'ye karşılık gelen gerçekleşen enflasyon teklifinden vazgeçti. Teklifini oransal olarak yüzde 11+enflasyon farkına çevirdi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 07:49, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 07:50
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Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti

Yaklaşık 8 aydır devam eden ve yasal prosedür nedeniyle iyice sıkışan kamuda çalışan işçilere yönelik Çerçeve Protokol görüşmelerinde sıra dışı bir gündem oluştu. Daha önce hükümet kanadının kamuoyuna da açıkladıkları ikinci altı ay için teklif değiştirildi.

Yenilenen teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11 ve enflasyon farkı önerisi işçi tarafına iletildi. Daha önce teklif, 2025 ilk altı ayındaki gerçekleşen enflasyon olan yüzde 16,67 düzeyindeydi. Bu teklifin anlamı, 2025'in ilk altı ayı için verilen 24 teklifin üzerine, yine 2025'in ilk altı ayındaki gerçekleşen enflasyonun telafisi şeklinde sunulmuştu. İşveren, yani hükümet, böylece geçmiş dönem yanında, 2025'teki kayıpların bir kısmını telafi edici şekilde bir teklif hazırladığını savunmuştu. Gerçekte kayıpları tam telafi etmese de pazarlık yapılabilir bir seviyeye ulaşılmıştı.

Ancak süreç tersine döndü, işçilerin kayıpları da giderek yükseliyor. Hükümet, 2025 ikinci altı ay için yüzde 16,67'ye karşılık gelen gerçekleşen enflasyon teklifinden vazgeçti. Teklifini oransal olarak yüzde 11+enflasyon farkına çevirdi. Bu teklif, Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşeceği tahmin edilen enflasyon kadar bir oran anlamına geliyor. Yeni hükümet, gerçekleşen enflasyon yerine, beklenen enflasyonu teklif etmiş oldu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in hükümetin teklif değiştirmesi sonrası yeni bir hareket tarzı belirleyeceği kaydedildi. Öte yandan, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde temas arayışları da bulunuyor. Kısa süre içinde işçi kanadının rahatsızlıklarını daha yüksek sesle dile getirebileceği belirtiliyor.

Teklif konusunda yorum farkı nedeniyle anlaşmazlık var

EKONOMİ'ye bilgi veren kamu tarafı, tekliflerdeki tartışmaya yönelik olarak "gerçekleşen enflasyon yorum farkından" kaynaklı bir anlaşmazlık doğduğunu vurguladı. Zira, yüzde 16,67, 2025 birinci altı ayında gerçekleşmiş olan enflasyon. Kamu tarafı ise teklifinde 2025 ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyonu kast ederek yüzde 11'lik teklifi gündeme getirdi. Öte yandan kaynaklar kamu işçilerini kapsayan Çerçeve Protokolü hızla tamamlamak için bu aşamada hızla çalıştıklarını belirttiler. Bu kapsamda yakın zamanda bir toplantı için çalışıldığı öğrenildi.

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