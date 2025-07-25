Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili. Bazı illerde yerel sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar tropik gece uyarısı yapıyor.
Türkiye genelinde 25 Temmuz 2025 Cuma günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise yağış beklenmezken, sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, 28 Temmuz'dan itibaren kısmi bir serinleme beklense de, bunaltıcı tropik gece sıcaklıklarının süreceği konusunda uyarıda bulunuyor.
En Yüksek Sıcaklıklar
- İzmir: 41°C
- Ankara: 35°C (Pazartesi 40°C)
- İstanbul: 34°C
- Diyarbakır: 46°C
- Gaziantep ve Siirt: 44°C
Yağmur Beklenen Bölgeler
Bugün öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
- İstanbul: 34°C - Az bulutlu, açık
- Edirne: 40°C - Az bulutlu
- Balıkesir: 37°C - Az bulutlu
- Kırklareli: 37°C - Az bulutlu
Ege
- İzmir: 41°C - Az bulutlu
- Manisa: 41°C - Az bulutlu
- Denizli: 42°C - Az bulutlu
- Afyonkarahisar: 35°C - Az bulutlu
Akdeniz
- Antalya: 42°C - Az bulutlu
- Adana: 39°C - Az bulutlu
- Hatay: 34°C - Az bulutlu
- Isparta: 36°C - Az bulutlu
İç Anadolu
- Ankara: 35°C - Az bulutlu
- Eskişehir: 35°C - Az bulutlu
- Konya: 34°C - Az bulutlu
- Nevşehir: 31°C - Az bulutlu
Batı Karadeniz
- Bolu: 34°C - Az bulutlu
- Düzce: 35°C - Az bulutlu
- Sinop: 36°C - Az bulutlu
- Zonguldak: 28°C - Az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
- Samsun: 31°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu
- Trabzon: 30°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
- Rize: 29°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
- Amasya: 33°C - Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
- Erzurum: 32°C - Öğle saatlerinde sağanak
- Kars: 30°C - Yerel sağanak
- Ağrı: 33°C - Yerel sağanak
- Iğdır: 36°C - Yerel sağanak
Güneydoğu Anadolu
- Diyarbakır: 46°C - Az bulutlu
- Gaziantep: 44°C - Az bulutlu
- Mardin: 42°C - Az bulutlu
- Siirt: 44°C - Az bulutlu
Sıcak Hava Ne Zaman Serinleyecek?
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 28 Temmuz'dan sonra sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş öngörüldüğünü, ancak bu düşüşün özellikle Marmara Bölgesi'nde "kısmi bir yumuşama" şeklinde hissedileceğini belirtti. Gündüz sıcaklıkları yine 32-35 derece aralığında kalacak.Tropik gece koşulları, yani gece hava sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği durumlar, etkisini sürdürmeye devam edecek.