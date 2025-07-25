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TSYD Ankara Kupası tarihi değişti!

Başkentte futbol heyecanı dorukta! TSYD Ankara Kupası'nın tarihi öne çekildi. Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 1 Ağustos Cuma günü Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 08:11, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 09:15
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TSYD Ankara Kupası tarihi değişti!

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında daha önce 2 Ağustos'ta oynanacağı açıklanan Azem İnşaat Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı, 1 Ağustos'a alındı.

Başkent ekipleri arasındaki bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın günü ve saatinin değiştiği belirtildi.

Maç Tarihi ve Yayın Bilgileri

  • Karşılaşma 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da oynanacak.
  • Maç, TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

TSYD Ankara Kupası'nın 58. Yılı

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek olan TSYD Ankara Kupası'nda, bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile Nesine 2. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Geçen yıl kupayı MKE Ankaragücü kazanmıştı.


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