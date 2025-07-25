Trump, Epstein Tartışmalarının Yönetimi Gölgelediğini Savundu

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili tartışmaların, Demokratlar tarafından yönetimin başarılarını gölgelemek amacıyla kullanıldığını savundu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bu tartışmaları 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardım ettiği iddiasına benzetti ve Demokratların Epstein olayını, yönetimin göreve geldiğinden bu yana başardıklarını gölgelemek için kullandığını belirtti. Trump, davayı herkesin bilmeye hakkı olduğunu ancak suçu olmayanların zarar görmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Olaylar ortaya çıktıkça bunun başka bir Demokrat aldatmacası olduğunu göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Epstein Soruşturması ve İddialar

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Mayıs ayında Başkan Donald Trump'a isminin, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde birden fazla kez geçtiğini bildirdiği öne sürülmüştü. Beyaz Saray ise bu iddiayı kısa sürede yalanladı.

Jeffrey Epstein Olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019 'da ölü bulundu.

olmak üzere suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 'da ölü bulundu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer aldı.

gibi ünlü isimler yer aldı. FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda " Epstein dosyaları " olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme geldi. Adalet Bakanı Pam Bondi , Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktardı.

" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme geldi. Adalet Bakanı , Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktardı. İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı.

Tartışmalar ve Ek İddialar

ABD'li gazeteci Tucker Carlson , Epstein'ın " İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini " iddia etti.

, Epstein'ın " " iddia etti. WSJ gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini ve bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürdü.



