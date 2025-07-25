Dolar 40,55 TL'ye yükseldi
Güne düşüşle başlayan dolar, haftayı 40,55 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 17:07, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 17:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,4720
|40,4730
|40,5500
|40,5510
|Avro
|47,7660
|47,7670
|47,5760
|47,5770
|Sterlin
|54,9980
|55,0080
|54,5430
|54,5530
|İsviçre frangı
|51,0840
|51,0940
|50,9380
|50,9480
|ANKARA
|ABD Doları
|40,4420
|40,5220
|40,5200
|40,6000
|Avro
|47,7260
|47,8060
|47,5360
|47,6160
|Sterlin
|54,9380
|55,1480
|54,4830
|54,6930