Dolar 40,55 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,4720 40,4730 40,5500 40,5510 Avro 47,7660 47,7670 47,5760 47,5770 Sterlin 54,9980 55,0080 54,5430 54,5530 İsviçre frangı 51,0840 51,0940 50,9380 50,9480 ANKARA ABD Doları 40,4420 40,5220 40,5200 40,6000 Avro 47,7260 47,8060 47,5360 47,6160 Sterlin 54,9380 55,1480 54,4830 54,6930