GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı

Yerel seçimlerin ardından AK Parti ve CHP arasında birincilik tartışmaları devam ediyor. Oy oranlarının birbirine yakın olması, bu tartışmaları daha da alevlendiriyor.

Her iki parti de birinci olduklarını iddia eden araştırma şirketlerinin anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Son olarak, GENAR tarafından yapılan ve Abdulkadir Selvi tarafından aktarılan haziran ayı anket sonuçları gündeme geldi.

GENAR Haziran Ayı Anket Sonuçları