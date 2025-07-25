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Reel kesim güven endeksi açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılının Temmuz ayına ilişkin (TCMB) Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre reel kesimin güveni temmuzda sınırlı arttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 10:15, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 10:23
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Reel kesim güven endeksi açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen sonuçlara göre, 2025 yılı Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre0,5 puanartarak 98,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişatve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 100,2 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 98,4 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise 1,1 puanlık düşüşle 100,3 seviyesine gerilemişti.

İstihdamda artış beklentisi güçlendi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin birönceki aya göre güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerinde güçlendiği gözlendi.

ÜFE beklentisi geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde3 6,8seviyesinde gerçekleşti.

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