Elazığ'da Silahlı Saldırı: Polis Memuru Yaralandı, Saldırgan Öldü

Elazığ'ın Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde psikolojik sorunları olan ve madde etkisinde bulunan S.B. isimli şahıs, eline aldığı silahla intihar edeceğini belirtti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın elinde silah olduğu ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ekipleri de yönlendirildi.

İkna çabaları sonuçsuz kalınca şahıs, bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir polis memuru da ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

S.B. isimli şahıs, intihar edeceğini söyleyerek çevreye tehdit oluşturdu.

isimli şahıs, intihar edeceğini söyleyerek çevreye tehdit oluşturdu. İkna edilemeyen şahıs, rastgele ateş açarak çevredeki iş yerlerine zarar verdi.

Bir polis memuru ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer Olay Yerinde

Olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan bölgeye geldi.

Vali Hatipoğlu'ndan Açıklama

Elazığ Valisi Hatipoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada, "İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibarıyla tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



