Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 10:52, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 10:59
Otoyolun İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde, S.T. idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Ş.C. yönetimindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Muavin olduğu öğrenilen A.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.