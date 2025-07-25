Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.

Yapılan muayenenin ardından yeniden cezaevine sevk edildi

Yapılan muayenenin ardından sağlık durumu değerlendirilen İmamoğlu, yeniden cezaevine sevk edildi.Yetkililer, İmamoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili herhangi bir tehlike olmadığını belirtti.

İmamoğlu'nun tutuklanması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 isim hakkında, 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ikinci ve üçüncü ifadeleri saat 22 Mart Cumartesi alınmaya başlandı. İfadeleri 23 Mart Pazar saat 02.00'de tamamlanan ve dört gündür gözaltına bulunan İmamoğlu hakkında karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ekrem İmamoğlu 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.