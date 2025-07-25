Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 12:22, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcık'ı ölümünün 9'uncu yılında yayımladığı mesaj ile andı.
Erdoğan mesajında, "Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü tarihçi Halil İnalcık 25 Temmuz 2016'da 100 yaşında hayata veda etmişti.