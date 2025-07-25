15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasının detaylarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüyorum ki, dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var. İlk olarak İstanbul'da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, kampanyaya ilişkin en çok merak edilen sorular ve yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Gayrimenkul Sertifikası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul Sertifikası nedir?

Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki bir yatırım aracıdır. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görür ve hisse senedi gibi alınıp satılabilir.

Neden Gayrimenkul Sertifikası tercih edilmeli?

Bu sistem, yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, küçük birikimlerle ev sahibi olma (Asli Edim) veya Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma fırsatı sunar. Ayrıca konut satın almadan konut değeri kadar kazanç (Tali Edim) elde etme imkanı sağlar.

Gayrimenkul Sertifikalarının güvencesi nedir?

Sertifikalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ ve Emlak Konut güvencesindedir.

Ne kadar parayla yatırım yapılabilir?

Yatırım yapmak için tek bir sertifika (1 sertifika fiyatı 7,59 lira) almanız yeterlidir. Bütçenize göre istediğiniz kadar sertifika alabilir, birikimlerinizi artırabilirsiniz. Alt veya üst limit bulunmamaktadır.

Gayrimenkul Sertifikası ile nasıl ev sahibi olunur?

Sertifikalarınızı biriktirdikçe, istediğiniz gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda ilgili projeden ev sahibi olabilirsiniz. Bu sürece "Asli Edim" denir.

Ev proje bitmeden seçilebilir mi?

Evet, seçebilirsiniz. Gerekli sertifika adedine ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvurarak Damla Kent Projesi'nden evinizi seçebilirsiniz. Beğendiğiniz daire sizin için ayrılır ve başka birine satılamaz. Proje tamamlandığında tapunuzu alırsınız.

Ortak konut almak mümkün mü?

Evet, mümkündür. Bir daireyi birden fazla kişi birlikte alabilir. Bu uygulamaya paylı mülkiyet denir. İki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir ve tapuya isimleri hisseleri oranında yazılır.

Daire fiyatları aynı mı?

Dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri farklılık gösterir. Bu farka "şerefiye farkı" denir.

Proje kapsamında kaç konut satılacak ve talepler ne zaman toplanacak?

Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut yer alacak, ilk olarak projenin birinci etabında yer alan 1.540 konut halka arz edilecek. Talepler 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplanacak.

Sertifikalarla ev almak istemezsem ne olur?

Ev almak istemeyen yatırımcılar için iki seçenek bulunuyor: Yatırım hesabınızdan satış emri vererek sertifikalarınızı güncel borsa fiyatı üzerinden satabilir veya proje sonuna kadar bekleyip "Tali Edim" kapsamında gayrimenkul satışından elde edilen gelirden sertifikalarınız oranında kazanç sağlayabilirsiniz.

Sertifikalar istenildiği zaman satılabilir mi?

Evet, satabilirsiniz. Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görür ve hisse senedi gibi istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Sertifikalarınız o günkü borsa fiyatı üzerinden satılır ve paranız hesabınıza geçer.

Proje tamamlandığında tüm gayrimenkuller satılmazsa ne olur?

Eğer satılmamış bir gayrimenkul kalırsa, tüm satılmamış gayrimenkuller TOKİ tarafından izahnamede belirtilen şartlarda satın alınır.

Yatırım takvimi ne kadar sürer?

Damla Kent Projesi yatırım takvimi 48 ay olarak planlanmıştır.

Dairenin sertifika adedi proje boyunca değişir mi?

Hayır, değişmez. Proje tamamlanana kadar ihraç tarihinde belirlenen sertifika adedine ulaştığınızda evinizi alabilirsiniz.

Daire satın almak için kaç sertifika gerekir?

62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler için ise 863 bin 276 sertifika biriktirmek gerekmektedir.



