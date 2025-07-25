İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 13:32, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 13:33
Kaynaklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.