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Memurlar İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Memur-Sen ve Türk Kültür-Sanat Sen yetkili sendika olarak masada yer alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 13:56, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 14:11
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Memurlar İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

Memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk toplantı 28 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu önemli süreçte, memurların hakları ve çalışma koşulları yeniden ele alınacak. Görüşmelerde, memurların maaş artışları, sosyal hakları ve çalışma şartları gibi birçok konu masaya yatırılacak.

Yetkili Sendikalar ve Temsil Durumu

  • Memur-Sen: 11 hizmet kolunun 10'unda yetkili sendika olarak öne çıkıyor.
  • Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Kültür-Sanat Sen: Bu yıl yetkili sendika olarak masada yer alacak.

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