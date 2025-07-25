Memurlar İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

Memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk toplantı 28 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu önemli süreçte, memurların hakları ve çalışma koşulları yeniden ele alınacak. Görüşmelerde, memurların maaş artışları, sosyal hakları ve çalışma şartları gibi birçok konu masaya yatırılacak.

Yetkili Sendikalar ve Temsil Durumu

Memur-Sen : 11 hizmet kolunun 10'unda yetkili sendika olarak öne çıkıyor.

: 11 hizmet kolunun 10'unda yetkili sendika olarak öne çıkıyor. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Kültür-Sanat Sen: Bu yıl yetkili sendika olarak masada yer alacak.

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