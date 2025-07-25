Ankara'da Suçtan Arananlara Yönelik Operasyonlarda 844 Gözaltı
Ankara genelinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmalarıyla, farklı suçlardan aranan toplam 844 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 14:08, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 14:06
Ankara'da polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18-24 Temmuz tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında, farklı sürelerde hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranan kişiler tespit edilerek gözaltına alındı.
Yakalanan Kişilerin Dağılımı
- 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan: 6 kişi
- 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan: 22 kişi
- 5-10 yıl arası hapis cezası olan: 42 kişi
- 5 yıla kadar hapis cezası olan: 327 kişi
- İfadeye yönelik aranan: 447 kişi