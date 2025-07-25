Ankara'da Suçtan Arananlara Yönelik Operasyonlarda 844 Gözaltı

Ankara'da polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18-24 Temmuz tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında, farklı sürelerde hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranan kişiler tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan Kişilerin Dağılımı