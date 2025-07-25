Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik gelişme!
TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik gelişme!
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Memurlar İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
Memurlar İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'in 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 14:15, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 14:17
Yazdır
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi

İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda 3 ilde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon liralık ödenek gönderildiğini belirtti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken Türkiye'nin dört bir yanını saran alevler nedeniyle 3 bine yakın vatandaş evini kaybetti.

İki kent afet bölgesi ilan edildi

AFAD orman yangınları nedeniyle Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, İzmir ve Karabük'te 2 bin 619 kişinin tahliye edildiğini duyururken, Bakan Yerlikaya da Bilecik ve İzmir'in 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda 3 ilde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik de toplam 128 milyon liralık ödenek gönderildiğini belirtti.

9 ilde bina hasar tespiti

Bakan Yerlikaya, yangınlardan etkilenen 9 ilde toplam 1.157 bina ve 1.458 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldığını ifade etti. Çalışmalar sonucunda 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Hayvancılıkta kayıp büyük

Bakan Yerlikaya, yangınların hayvancılık üzerindeki etkilerine de değinerek, Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu'nun tespitlerine göre şu ana kadar 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4.175 arı kovanının telef olduğunu bildirdi.

Yangın soruşturmalarında 27 tutuklama

Yangınlarla ilgili adli süreçlerin sürdüğünü belirten Yerlikaya, 34 ilde çıkan 184 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 25 kişinin tutuklandığını, 47 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ise aynı dönemde 56 yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmalarda 2 kişinin tutuklandığını, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

11 binden fazla personel görevde

Yerlikaya, AFAD'ın sahada 1.191 personel ve 198 arama-kurtarma aracıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8.953 personel ve 18 hava aracı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1.675 personel, 3 helikopter ve 129 TOMA ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da 237 personel ile yangına müdahale ettiğini bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber