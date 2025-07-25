Arazi kavgası kanlı bitti: Dayı yeğenini öldürdü
Denizli'nin Tavas ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Dayı, yeğenini av tüfeğiyle öldürdü ve tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 14:55, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 14:54
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'da meydana gelen bu olayda, R.G. (72) ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, dayı R.G. av tüfeğiyle yeğeni Karaalp'i başından vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan R.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olayın Detayları
- Tarih: 22 Temmuz
- Yer: Kızılca Mahallesi, Tavas, Denizli
- Taraflar: R.G. (72) ve Osman Karaalp (44)
- Olay Nedeni: Arazi meselesi
- Sonuç: Osman Karaalp hayatını kaybetti, R.G. tutuklandı
Soruşturma Süreci
Olay sonrası gözaltına alınan R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.