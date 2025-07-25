Cenaze töreninde kalp krizi geçirdi! Hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen bir cenaze töreninde, Orhan Örnek isimli bir kişi, defin işlemleri sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhan Örnek'i hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Örnek kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamada, Orhan Örnek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın Detayları

Yer: Siirt'in Kurtalan ilçesi, Kayabağlar beldesi

Siirt'in Kurtalan ilçesi, Kayabağlar beldesi Olay: Cenaze töreninde fenalaşma

Cenaze töreninde fenalaşma Kişi: Orhan Örnek

Orhan Örnek Neden: Kalp krizi

Kalp krizi Sonuç: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhan Örnek'i hastaneye sevk etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.



