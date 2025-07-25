Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun

Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının 27 Temmuz Pazar gününden itibaren 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı. Sıcak hava dalgasının 31 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu tarihler arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek sıcaklığın 40 santigrat derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Açık Alanlarda Bulunmayın Uyarısı

Vatandaşlarımızın , günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

, günün en sıcak saatleri olan arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı tüm vatandaşların tedbirli olması istendi.



