Haciz işlemi sırasında avukatı vuran şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi sırasında avukat Doğan Polat'a silahlı saldırı düzenleyen Halim Hakan Ş., polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 gün önce haciz işlemi sırasında Avukat Doğan Polat'ı (28) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Halim Hakan Ş. (47), polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olay, 21 Temmuz'da bir iş yerinde gerçekleşti. Haciz işlemi sırasında İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı olan Avukat Doğan Polat, silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı.
Yaralı Polat, hastanede tedavi altına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Halim Hakan Ş. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Olayın Detayları
- Tarih: 21 Temmuz
- Yer: Ankara'nın Sincan ilçesi
- Mağdur: Avukat Doğan Polat (28)
- Şüpheli: Halim Hakan Ş. (47)
- Suç: Kasten öldürmeye teşebbüs
Soruşturma ve Tutuklama Süreci
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, saldırganı kısa sürede tespit etti ve yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim Hakan Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.