Haciz işlemi sırasında avukatı vuran şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 gün önce haciz işlemi sırasında Avukat Doğan Polat'ı (28) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Halim Hakan Ş. (47), polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz'da bir iş yerinde gerçekleşti. Haciz işlemi sırasında İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı olan Avukat Doğan Polat, silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı.

Yaralı Polat, hastanede tedavi altına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Halim Hakan Ş. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olayın Detayları

Tarih: 21 Temmuz

21 Temmuz Yer: Ankara'nın Sincan ilçesi

Ankara'nın Sincan ilçesi Mağdur: Avukat Doğan Polat (28)

Avukat Doğan Polat (28) Şüpheli: Halim Hakan Ş. (47)

Halim Hakan Ş. (47) Suç: Kasten öldürmeye teşebbüs

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, saldırganı kısa sürede tespit etti ve yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim Hakan Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



