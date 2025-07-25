Bakırköy'de CHP mitingine soruşturma: 10 kişi gözaltında

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bakırköy mitinginde atılan sloganlara ilişkin olarak bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Her çarşamba günü düzenlenen mitinglerin sonuncusu Bakırköy ilçesinde gerçekleştirildi.

23 Temmuz günü yapılan mitingde atılan bazı sloganlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, mitingdeki bazı ifadelerin cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı, henüz gözaltına alınamayan şüphelilerin tespiti ve adli makamlara sevki için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



