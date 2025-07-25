Gazze'de açlık nedeniyle son 24 saatte 9 ölüm

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından tarihinin en derin insani krizlerinden birini yaşıyor. Aylar süren yoğun bombardıman, altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlemez hale gelmesi ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlıkla boğuşuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte açlık nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 122'ye yükseldiği ifade edildi.