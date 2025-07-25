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Kanserle savaşını kazandı, trafikte hayatını kaybetti

Manavgat'ta uzun süredir kanserle mücadele eden ve kısa süre önce hastalığını yenerek sağlığına kavuşan 66 yaşındaki şahıs, hafif ticari aracıyla çakıl yüklü kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 16:12, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 16:12
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Kanserle savaşını kazandı, trafikte hayatını kaybetti

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil M. idaresindeki 07 LML 14 plakalı çakıl taşı yüklü kamyon ile kanseri yenen Ramazan Özçelik (66) yönetimindeki 07 BTY 016 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazan Özçelik'in kullandığı araç, kamyonun önünde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren Ramazan Özçelik'in uzun yıllar kanserle mücadele ettiği ve bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

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