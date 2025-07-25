DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çamlıdere-İvedik İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Projesi", başkent Ankara'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede güvence altına almayı hedefliyor. Toplam 2 milyar 896 milyon liraya mal olacak olan hat, iki yıl içinde tamamlanacak. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) da rol aldığı projenin atma törenine, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katılmış ve iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

GEREDE TÜNELİ'NDEN 792 MİLYON METREKÜP SU



DSİ'nin, Ankara'ya yönelik tek yatırımı bu değil. Gerede Tüneli Projesi kapsamında, 2021 yılından bu yana Ankara'ya toplam 792 milyon metreküp su sağlandı. Bu suyun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 22,3 milyar TL olduğu belirtildi. Balta, Gerede sisteminin ardından şimdi de Çamlıdere-İvedik hattıyla Ankara'nın su arz güvenliğini daha da pekiştirdiklerini ifade etti.

"KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SUYUMUZU TEHDİT EDİYOR"



Proje ile ilgili SABAH'tan Tolga Özlü'ye konuşan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Tarih boyunca medeniyetler yerleşim yerlerini su etrafında seçmiş ve su kaynaklarını yönetmeye çalışmışlardır." diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, hayatımızı tehdit eder hale gelmiştir. Son 10 yıl, dünya tarihinde ölçülen en sıcak dönem olmuştur. Ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Türkiye, su stresi altındaki ülkeler grubunda yer alıyor. Bu nedenle her damla suyu korumak, geleceğimiz için hayati önemdedir. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, tedbirlerimizi bugünden alıyor, suyu doğru ve verimli yönetmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

"ANKARA'NIN İÇME SUYU GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALIYORUZ"



Balta, özellikle başkent Ankara'nın su arz güvenliğinin sağlanması için son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2021 yılında hizmete aldığımız Gerede Tüneli, bu vizyonun en önemli örneklerinden biridir. Toplam uzunluğu 31,5 kilometre olan bu dev tünelden bugüne kadar Ankara'ya toplam 792 milyon metreküp su ulaştırılmıştır. Bunun ekonomik karşılığı yaklaşık 22,3 milyar liradır. Gerede sisteminin ardından şimdi de Çamlıdere-İvedik İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Projesi ile Ankara'nın içme suyu geleceğini garanti altına alıyoruz."

"YILLIK SU KAYIPLARI AZALACAK, ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK"



Yenilenecek içme suyu iletim hattının verimlilik ve güvenlik açısından da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Balta, "Temelini attığımız proje ile Çamlıdere Barajı'ndan alınan su, cazibeli sistemle İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisine ulaştırılacak. Bu sayede pompalama ihtiyacı azalacak, enerji tasarrufu sağlanacak ve en önemlisi yıllık su kayıpları önemli ölçüde azaltılacaktır. Böylece hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir altyapı kurulmuş olacak." diye konuştu.

2 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR



Projenin maliyetine ve uluslararası iş birliği boyutuna da değinen Balta, sözlerini şöyle tamamladı: "Toplam uzunluğu 31,65 kilometre olan ve 2 yılda tamamlanması planlanan yeni hattın yapım sözleşmesi 2 milyar 896 milyon lira değerindedir. Bu projede emeği geçen herkese, özellikle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, dost ülke Japonya'ya ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'na şahsım ve yüce milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Temeline attığımız bu hayati tesisin, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."