Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Emniyet, ceza infaz kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan personel, özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda kamuoyuna çağrıda bulunarak, görev şartlarına uygun düzenlemeler yapılmasını talep etti.
Polis, infaz koruma memuru ve askeri personel, yasal olarak sendika çatısı
altında örgütlenemediği için hak arayışlarını bireysel başvurular, dilekçeler
ve sosyal medya üzerinden dile getiriyor.
"Sessiz çoğunluğun talebi: Adil ücret ve sosyal haklar"
Güvenlik hizmetlerinde görev yapan personel, gece gündüz, bayram seyran demeden
görev yaparken; maaş, görev tazminatı, ek gösterge, fiili hizmet süresi zammı
ve tayin haklarında yaşanan eksikliklerin giderilmesini istiyor.
Askeri personel cephesinde ise uzman çavuşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile
muvazzaf personel, kadro güvencesi, aile birliği tayin hakkı ve lojman/sağlık
hizmetleri gibi sosyal hakların iyileştirilmesini talep ediyor.
"Görev kutsaldır, karşılığı da adil olmalıdır"
Kamuoyuna yansıyan tepkilerde, "Devletin bekası için görev yapan güvenlik personeli, yıllardır söz verilip ertelenen düzenlemelerin artık hayata geçmesini istiyor. Emek, vefa ve adalet beklentisi karşılıksız kalmamalı" ifadelerine yer veriliyor.
Twiter X: edipuzen