Görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' kaldırıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net