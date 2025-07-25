Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası

Kamu işçisinin ocak ayından bu yana süren zam pazarlığında son sürece girildi. Hükümet cuma günü verdiği üçüncü ve son zam teklifini 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17'den yüzde 24'e çıkardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesini daime uyguladık. İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda özellikle işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. TÜHİS ile sendikalarımızla bir araya gelerek kamu çerçeve protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız" demişti.

Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti



Ekonomim'de yer alan habere göre; hafta başından bu yana taraflar arasında bir yol alınamadı, dün kulislere hükümetin teklifini geri çektiği bilgisi düştü. Teklif oransal olarak yüzde 11+enflasyon farkına çevrildi.

İşçilerden grev kararı



Eti Maden'in ardından Zonguldak Maden de grev pankartını iş yerlerine astı. Sözleşme süresi dolan iş yerlerinde önümüzdeki günlerde de grev kararının asılması bekleniyor.

Türk-İş: Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz



Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, CNBC-e'den Hazal Ateş'e yaptığı açıklamada "Geçen hafta Bakan'dan aldığımız teklifi kamuoyuna açıkladık, üyelerimize bildirdik. Hükümetin teklifi geri çektiğine yönelik bize gelen resmi bir bilgi yok. Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Devlet sözünden vazgeçer mi, geçmemeli. Verilen sözün peşindeyiz. Şu anda gelen bir şey yok" dedi.

"Geri adım atmayız"



Yol-İş'in de hafta başında grev ilanı asacağını belirten Ağar, "50 gün süresi var. Son güne gelindiğinde işverene bildireceğiz. Biz geri adım atmayız. Canımız sıkkın, uzun zamandır toplu sözleşme yapıyorum. Bu kadar belirsizlik olur mu? Pazartesi günü Başkanlar Kurulu toplanacak. Kararımızı vereceğiz" açıklamasını yaptı.