Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren daha da etkili olacağını açıkladı.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre; sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde belirgin şekilde artacak. Sahil kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ise 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalması öngörülüyor.

Beklenen Sıcaklıklar ve Uyarılar

Ankara: 40°C

40°C İstanbul: 35°C

35°C Çankırı: 42°C

42°C İzmir, Konya, Sivas, Edirne: 40°C

40°C Bursa: 39°C

39°C Aydın, Malatya: 43°C

43°C Muğla: 41°C

41°C Antalya, Adana: 38°C

38°C Diyarbakır, Şanlıurfa: 45°C

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

En Sıcak Yerler

Dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49,1 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu. Kurtalan'ı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi 48,8 derece ve Şırnak'ın Cizre ilçesi 48,8 derece ile takip etti.



