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Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,67 artışla kapattı. Altın, dolar ve avroda da yükseliş yaşandı. Yatırım fonları ise rekor kırdı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 22:15, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 22:18
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Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,67 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, en düşük 10.413,24 puanı ve en yüksek 10.783,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,67 üstünde 10.642,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,07 artışla 4.359,77 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 yükselişle 29.460 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7.297 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 0,08 artarak 7.302 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 40,5550 liraya, avro ise yüzde 0,92 artışla 47,5880 liraya çıktı.

Piyasalarda Haftalık Değişimler

  • Borsa İstanbul'da hisse senetleri: Yüzde 2,67 artış
  • Külçe altının gram fiyatı: Yüzde 0,07 artış (4.359,77 lira)
  • Cumhuriyet altını: Yüzde 0,07 artış (29.460 lira)
  • Çeyrek altın: Yüzde 0,08 artış (7.302 lira)
  • Dolar/TL: Yüzde 0,43 artış (40,5550 lira)
  • Avro/TL: Yüzde 0,92 artış (47,5880 lira)

Fonlardaki Değişim

  • Yatırım fonları: Yüzde 1,69 değer kazandı
  • Emeklilik fonları: Yüzde 1,73 değer kazandı
  • Borsa Yatırım fonları: Yüzde 2,58 ile en çok kazandıran kategori oldu


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