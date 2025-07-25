İşten dönen kadın evde iki kişinin cesediyle karşılaştı

Olay, Serinhisar ilçesi Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Özlemiş, bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı öğrenilen Nurcan Özkul ile kendisine ait evde buluştu. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Özlemiş, eline aldığı bıçakla Nurcan Özkul'u öldürdü. İşte olan eşi C.Ö.'ye "Seni çok seviyorum" mesajı atan Ali Özlemiş, kendisini de asarak intihar etti. Saat 18.00 sıralarında işten dönen C.Ö., hem eşi Ali Özlemiş'i hem de eşinin birlikte olduğu Nurcan Özkul'u ölü olarak buldu. C.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ali Özlemiş ve Nurcan Özkul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Ali Özlemiş'in kızının feryadı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.