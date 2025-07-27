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Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, sürücünün aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için ters yöne girmesiyle yaşandığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 18:20, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 20:51
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Ankara'da acı kaza...Kahramankazan ilçesinde, kardeşi Refika Gül ve 4 yaşındaki yeğeni Zeynep Gül ile birlikte yolculuk yapan otomobil sürücüsü Hatice Kübra İlkutlu'nun önüne Saray mevkiinde aniden başıboş bir köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan İlkutlu'nun otomobili kontrolden çıkarak önce refüje ardından da karşı yola girdi.

BAŞIBOŞ KÖPEK YÜZÜNDEN ÖLDÜLER

Savrulan otomobil, A.D. idaresindeki 06 DSS 284 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hatice Kübra İlkutlu, Refika İlkutlu Gül ve 4 yaşındaki kızı Zeynep Gül'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan A.D. ile araçta bulunan B.A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice Kübra İlkutlu, Refika İlkutlu Gül ve kızı Zeynep Gül için Kahramankazan'da yer alan Merkez Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

AİLELERİ FERYAT ETTİ

Anne, kızı ve teyzesinin naaşları namazın ardından gözyaşları arasında Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi. Yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan bazı aile fertleri ise baygınlık geçirdi.Vefat eden Hatice Kübra İlkutlu'nun diyetisyen, kardeşi Refika İlkutlu Gül'ün ise veteriner hekim olduğu öğrenildi.

"O BÖLGEDE BAŞIBOŞ KÖPEKLER VAR, SÜREKLİ ÜRÜYORLAR"

Olayla ilgili konuşan aile yakını Haluk Esendemir, "Sürücü seyir halindeyken karşısına köpek çıkmış. Ona vurmamak için önce refüje doğru manevra yapmış. Araç karşı yola girip başka bir otomobile çarpmış. Araçtakiler arkadaşımın iki kızı ve torunuydu. Üçü de hayatını olay yerinde kaybetmiş. Karşı tarafta da iki ağır yaralı varmış. Vefat edenlerden biri veterinerdi. Çok efendi bir kişiliğe sahipti.

İnsanlara ve topluma faydası olan tertemiz birisiydi. Hayvanseverliğiyle ön plana çıkardı. Oradaki hız sınırı azami 80 kilometre. Karşınıza çıkabilecek bir şeyi görme imkanınız olmayabilir. O bölgede başıboş köpekler var. İnsanlar oradaki hayvanları besliyorlar. Orada barınak yok. Hayvanlar sürekli ürüyor orada" dedi.

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