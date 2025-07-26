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MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si şehit oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 10:10, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 11:56
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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan 7 Mehmetçikten, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Dün, temel askerlik eğitimi sırasında yüksek ateş şikayetiyle Birinci Basamak Muayene Merkezi'nde tedavilerine başlanan Mehmetçikler, daha sonra hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, iki kahraman silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit oldu. İlk otopsi raporunda, ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespit edildi.

Olayın Detayları ve Sağlık Durumları

  • Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir.
  • Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Taziye ve İyi Dilekler

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

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