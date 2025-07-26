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Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Rüzgar ve Sıcak Hava Geliyor!

Ülkemizin kuzeydoğusunda sağanak yağış, birçok bölgede ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde kalacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 08:35, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 08:35
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Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Rüzgar ve Sıcak Hava Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Uyarılar

  • Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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