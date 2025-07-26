İstanbul'da Suç Örgütüne Büyük Darbe: 21 Tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını Ü.E.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüphelinin tutuklandığını ve 16,2 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıkladı. İstanbul'da jandarma tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, suç örgütüne karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında, örgütün lideri de dahil olmak üzere toplamda 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, bir cinayet olayına karıştıkları ve iş insanlarına ait iş yerlerine el koydukları tespit edildi.

Operasyonun Detayları

24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli tutuklandı , 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilere ait yaklaşık 16,2 milyon dolar değerinde 2 otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu.

verilerine göre, şüphelilere ait yaklaşık 2 otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu. Operasyonlar sonucunda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi.

Sonuç ve Değerlendirme

Bu operasyon, İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. Ele geçirilen mal varlıkları ve tutuklanan şüphelilerle birlikte, suç örgütünün faaliyetlerinin büyük ölçüde engellendiği bildirildi. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.



