Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta

Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta

600 bini aşkın kamu işçisinin 7 aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma hala sağlanamadı. Birçok sendika işyerlerine grev kararını asarken, ilk fiili grev 1 Ağustos'ta bor işletmelerinde başlıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 11:55, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 12:06
Yazdır
Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta
NTV'nin edindiği bilgilere göre, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle şu ana kadar bazı maden işletmeleriyle demiryollarında grev kararı alındı.

Karayolları, Devlet Su İşleri ve enerji işletmelerinde de 28-29 Temmuz tarihlerinde grev ilanı yapılacak.

İlk fiili grev 1 Ağustos'ta başlıyor

Fiili ilk grev ise yasal takvim gereği 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlayacak.

Türkiye Maden-İş Sendikası'na üye bin 511 işçi, 1 Ağustos'tan itibaren iş bırakacak.

Eskişehir Kırka, Kütahya Emet ve Balıkesir Bigadiç işletmelerinde yıllık bir milyar 380 milyon Euro değerinde üretim yapılıyor.

Tamamen ihracata yönelik üretim yapılan bu işletmelerde stoklu çalışma yapılmadığı, grev nedeniyle tedarikçi firmaların taleplerinin karşılanmasında zorluk yaşanacağı vurgulanıyor.

Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti

Dün Ekonomi Gazetesi'nde hükümetin kamu işçisine 2025'in ikinci altı ayı için yüzde 16,67'ye karşılık gelen gerçekleşen enflasyon teklifinden vazgeçtiği, teklifi oransal olarak yüzde 11+enflasyon farkına çevirdiği yer almıştı.

Yaklaşık 8 aydır devam eden ve yasal prosedür nedeniyle iyice sıkışan kamuda çalışan işçilere yönelik Çerçeve Protokol görüşmelerinde sıra dışı bir gündem oluştu. Daha önce hükümet kanadının kamuoyuna da açıkladıkları ikinci altı ay için teklif değiştirildi. Yenilenen teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11 ve enflasyon farkı önerisi işçi tarafına iletildi. Bu teklif, Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşeceği tahmin edilen enflasyon kadar bir oran anlamına geliyor. Yani hükümet, gerçekleşen enflasyon yerine, beklenen enflasyonu teklif etmiş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber