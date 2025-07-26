Aile yılında örnek lojman düzenlemesi

Bilindiği üzere, aile kurumunun korunması ve ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaların desteklenmesi amacıyla 2025 yılı aile yılı olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerek kamu görevlilerine gerekse sosyal hayata dair birçok pozitif düzenlemeler peşi sıra yapılmaya devam etmektedir.



Öte yandan, özellikle kamu görevlilerinin mevcut ekonomik koşullar içerisinde kira sorunu yaşadığı bu dönemde üniversite yönetimi tarafından örnek bir lojman düzenlemesi gerçekleştirdi.



Üniversite Senatosu tarafından alınan kararla;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ayrılan konut tahsis kontenjanı %15'den %35'e yükseltilerek görece daha düşük gelirli idari personele daha fazla lojman imkanı sağlanmıştır.

-Aile yılı kapsamında personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu bir çocuk için (+5) puan, ikinci çocuk için (+10) puan, üçüncü çocuk (+15) puan, dört ve üzeri çocuk için ise (+20) puan verilmesine karar verilmiştir.

-Eşi çalışmayan memurların başvurması halinde daha fazla puan (+10) alması düzenlenmiştir.

-Görev yaptığı ilde veya başka ilde evi bulunmasına karşılık lojmana başvuran adaylar için eksi puan düzeyi daha fazla yükseltilerek, konut tahsisinde önceliğin evi bulunmayan memurlara olması amaçlanmıştır.



Yapılan bu düzenlemelerle henüz ev sahibi olmayan ve kira sorunu yaşayan çocuklu memur ailelerin lojmanda en az beş yıl süre ile kalmalarına imkan verilmesi amaçlanmıştır.



Aile yılı temelinde günümüz ekonomik koşullarını merkeze alarak yapılan bu pozitif düzenlemelerden dolayı başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKKAYA olmak üzere Senato üyelerini tebrik ediyor, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.