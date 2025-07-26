Düğün Gecesi Kabusu: Eltiden Antidepresanlı Tuzak
Oğlunun düğününde fenalaşan Necla Üstünel'in, eltisi tarafından içeceğine antidepresan karıştırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 10:26, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 10:58
Ankara'da yaşanan olayda, Necla Üstünel isimli kadın, oğlunun düğününde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, düğün günü gittiği kuaförün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Üstünel, içeceğine eltisi tarafından bir şişe antidepresan karıştırıldığını iddia etti. Yaşadığı bu durum sonucunda beyin travması geçiren ve ilaç kullanmaya başlayan Üstünel, eltisinden şikayetçi oldu.
Olayın Gelişimi
- Olay, Ağustos 2023'te Ankara'da gerçekleşti.
- Necla Üstünel, düğünde fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldü.
- Güvenlik kamerası kayıtlarında, eltisinin içeceğe ilaç karıştırdığı iddia edildi.
- Üstünel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle şikayetçi oldu.
Yargı Süreci ve Son Durum
Zanlı hakkında 'taksirle yaralama' suçundan verilen para cezasına itiraz eden Üstünel ailesinin şikayeti üzerine, yargılamanın yeniden yapılacağı öğrenildi.