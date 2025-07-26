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Oyuncu Meral Kaplan'a dolandırıcılıktan gözaltı

Oyuncu Meral Kaplan, sahte belgelerle Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yapan 5 kişilik örgütle birlikte gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde iddialarla ilgili sorgulanan ve suçlamaları kabul etmeyen 41 yaşındaki Kaplan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Oyuncuyla birlikte gözaltına alınan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 10:35, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 10:52
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Oyuncu Meral Kaplan'a dolandırıcılıktan gözaltı

Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayet dilekçesi veren E.Y., kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye (51) Arnavutköy'de bir arsanın satışı için farklı zamanlarda toplam 23 milyon lira ödeme yaptığını söyledi. Ancak aradan geçen zamanda satışın bir türlü gerçekleşmemesi üzerine dolandırıldığını anladığını söyleyen mağdur S.Ö. ve onunla birlikte hareket eden kişilerden şikayetçi oldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis aralarında S.Ö.'nün de bulunduğu onunla birlikte hareket eden toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler S.Ö., D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

OYUNCUDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada sözde satış için mağdur tarafından yatırılan 23 milyon liralık paranın bir bölümünün aktarıldığı hesabın oyuncu Meral Kaplan'a ait olduğunu tespit etti. Kaplan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini söyleyen Meral Kaplan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OYUNCU SERBEST KALDI, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Meral Kaplan'ın da bulunduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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