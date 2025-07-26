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'Huzur İstanbul' uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 380 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 833 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 10:58, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 10:58
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'Huzur İstanbul' uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1349 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1322 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 343 bin 414 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 380 şüphelinin de bulunduğu toplam 833 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 69 fişek, 1814 gram uyuşturucu madde, 105 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Ekiplerce 233 umuma açık iş yeri denetlendi, 1 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 28 kişiye idari işlem uygulanırken, 4 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 2 bin 650 paket kaçak sigara ile 25,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 651 araç ile 2 bin 936 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 72 araç ve motosiklet ile 13 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 461 bin 136 lira trafik cezası kesildi.

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