Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartıştığı eşinin evden çıkmasını engellemek için kapıyı üzerine kilitleyen eşe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 11:38, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 11:42
Yazdır
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartıştığı eşinin evden çıkmasını engellemek amacıyla kapıyı üzerine kilitleyen eşe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasını onadı. Olay, Antalya'da yaşayan bir çift arasında gece saatlerinde çıkan tartışma ve arbede ile başladı. Sabah para çekmek ve alışveriş yapmak için evden çıkmak isteyen eşlerden biri, diğerinin evden ayrılmasına engel olmak için kapıyı kilitledi. Evden çıkamayan eş, polisi arayarak yardım istedi ve kolluk kuvvetlerinin yardımıyla evden çıkabildi. Ardından, eşi hakkında şikayette bulundu.

Olayın Gelişimi

  • Kolluk kuvvetlerinin yardımıyla evden çıkan kişi, eşi hakkında şikayette bulundu.
  • Kapıyı kilitleyerek evden ayrılan eş hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.
  • Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık eş hakkında beraat kararı verdi.
  • İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, suçun işlendiğini tespit ederek sanığa 3 yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay Kararı ve Gerekçesi

Sanık, suç işleme kastının bulunmadığını ve mahkumiyetine yeterli delil olmadığını ileri sürerek karara itiraz etti. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, istinaf tarafından verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın haksız tahrik sonucu mağduru hürriyetinden yoksun bıraktığı ve temyiz istemlerinin yerinde görülmediği belirtildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber