Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında insanların binadan kurtulma çabaları ile diğer yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 12:27, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 12:37
Yazdır
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

AA ekibi, otelin dışı, mutfak, personel katı koridoru ile resepsiyon bölümünü gösteren güvenlik kameralarına ait yeni görüntülere ulaştı.

Görüntüler, insanların binadan kurtulma çabalarını, endişeyi, alev ve dumanların yükselmesi ile otelden kaçış anlarını gözler önüne seriyor.

Görüntülere göre, otelin mutfak kısmında yangını fark eden çalışanlar, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçıyor ve alevlerin büyümesiyle etrafı duman kaplıyor.

Binanın ön tarafındaki kameraya ait görüntüde, insanların otelin giriş kapısından dışarı çıkmaları ile sundurmaya dayanan merdivenle müşterilerin tahliyesi yer alıyor.

Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren başka bir kamera kaydına göre, otel müşterileri camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalışıyor.

Kayıtlarda, bazı müşterilerin 5'inci kattaki bir pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin de düştüğü görülüyor.

Binanın arka kısmına ait görüntülerde de şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması yer alıyor.

Mutfak bölümünden otelin lobisine çıkan personelin resepsiyon görevlisine telaşla bir şeyler söylemesi, mutfak personeli ve resepsiyon görevlisinin telefonla birilerini araması, binanın dışına çıkmaları ve dumanın otelin giriş kısmını kaplaması da kamera kayıtlarında bulunuyor.

Otel personelinin kaldığı kattaki bir dolap kapağının dumanın etkisiyle kendiliğinden açılması ve dumanın koridora yayılması ile görevlilerin alanı terk etmesi de görüntüler arasında yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber